Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman için acil şifa dileklerini iletti.
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Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını teessürle öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanı'na acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."