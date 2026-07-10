Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i makamında ziyaret etti.

TC ile KKTC Arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imza töreni öncesinde gerçekleşen ziyarette Yılmaz’a, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

Ziyarete ayrıca, Başbakan Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da katıldı.

Ziyaretin ardından Cumhuriyet Meclisi binasını gezen heyet, daha sonra imza töreni için Zalihe Çavuşoğlu Salonu’na geçti.