TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı
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"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ın bu akşam katıldığı program sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanı’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."