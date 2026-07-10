TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ın bu akşam katıldığı program sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanı’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."