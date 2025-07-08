Güney Kıbrıs’taki bazı güzellik salonlarında Türk menşeli botoks enjeksiyonları kullanıldığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Güzellik Uğruna Tehlikeli Uygulamalar” başlıklı haberinde Rum Eczacılık Dairesinin, Güney Kıbrıs’ta, Türk menşeli olduğu ve yüksek ihtimalle KKTC’den temin edildiği iddia edilen botoks enjeksiyonlarının tespit edilmesi üzerine uyarı yayımladığını yazdı.

Habere göre Rum Eczacılık Dairesi, botoks enjeksiyonlarının kesinlikle alınmaması gerektiğine dikkat çekerek, bir güzellik salonun da, Türk menşeli ürünün videolu tanıtımına yer verdiğinin tespit edildiğini savundu.

Eczacılık Dairesi denetim yapmaları mümkün olmadığı için ürünün formülasyonun uygun olup olmadığını bilmediklerini de ekledi.