Politis gazetesinin haberine göre, Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nde yangın önleme ve yangınla mücadele hazırlıkları ele alındı. Komite üyelerinin sorularını yanıtlayan Longinos, merkezin istasyon binasının tamamlandığını belirterek, merkezin ilerleyen süreçte Sivil Koruma’nın yetkisine devredileceğini söyledi.

Longinos, Baf’ta bulunan merkeze Sivil Koruma tarafından personel ve eğitmenlerin yerleştirileceğini ifade ederek, merkezin iki temel işlev üstleneceğini kaydetti. Buna göre merkez, bölgedeki komşu ülkelere destek sağlayacak operasyonel bir üs olarak görev yaparken, eğitim, tatbikat, mevsimsel hazırlık ve teknoloji paylaşımı alanlarında da bir eğitim merkezi olarak faaliyet gösterecek.

Merkezin ileri teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılacağını belirten Longinos, işleyişinin Avrupa Birliği’nin çeşitli finansman araçlarıyla destekleneceğini de söyledi.

Rum yönetiminin yangınla mücadelede halen 13 hava unsuruna (helikopter ve uçak) sahip olduğunu ifade eden Longinos, mevcut kapasitenin yeterli olduğunu ancak yıl sonuna kadar iki hava unsurunun daha filoya katılacağını açıkladı.

Rum Orman Dairesi Müdürü Savvas Yezekiil ise hava araçlarının kıyı bölgelerinde ihtiyaç duydukları suyu denizden temin edeceğini, iç kesimlerde ise alternatif çözümler üzerinde çalışıldığını söyledi. Yezekiil, barajlardan su temini konusunda Rum Su İşleri Dairesi ile koordinasyon halinde olduklarını da belirtti.