Hedeflenenin Kıbrıs Türk mallarının tahsis edilmesine ilişkin yöntemin modern hale getirilmesi olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi'nin Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili denetimleri artırdığını da kaydetti.

Yeni sistemin uygulanmasıyla birlikte Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili dört yayın yapıldığını ifade eden İoannu, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi'nin 79 mülkün geri alınmasıyla ilgili işlem yaptığını, 130 usulsüzlükle ilgili durumu da mahkemeye sevk ettiğini kaydetti.

Haberde gelecek üç yılda göçmenler için 10 binden fazla konut inşa edilmesinin planlandığı da kaydedildi.