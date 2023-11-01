“Türk Kızılayı, kurulduğundan beri insanlığın yardımına koşuyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 28 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunlara yer verdi:

“1868 yılında, yaralı askerlere yardım amacıyla Hilâl-i Ahmer ismiyle kurulan ve Cumhuriyet döneminde adı Türk Kızılay Derneği olarak değiştirilen Türk Kızılayı, kurulduğu günden bu yana savaşta, barışta ve doğal afetlerde milletimizin yanında olduğu gibi, hiçbir din, dil ve soy ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında bütün insani ihtiyaçları karşılamaya çalışan Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra tüm dünyada insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatlarından birisidir.

Türk toplumunun sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünü anlamlı bir şekilde ortaya koyan Türk Kızılayı, kurulduğu günden bu yana başarıyla görevini yerine getirmekte ve yaptığı güzel hizmetleriyle Türk halkının olduğu kadar tüm dünyada ihtiyaçlı ve muhtaçların yardımına koşmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, felaketlerden ve savaşlardan uzak barış ve huzur dolu yarınlarda hep birlikte var olabilmek ümidiyle, bu ulvi görevi üstlenen Türk Kızılayı’nın hayırsever çalışanları ile halkımızın Kızılay Haftası’nı kutlar, teşekkürlerimi sunarım”