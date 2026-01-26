Türk halk müziğinin usta ismi Seha Okuş hayatını kaybetti

Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Müjdat Gezen'in halası Seha Okuş 97 yaşındaydı...

Okuş'un uzun süredir tedavi gördüğü ve birkaç gün önce entübe edildiği öğrenildi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Acımız büyük. Türk halk müziğinin büyük değeri duayen sanatçımız, kurucumuz Müjdat Gezen'in çok kıymetli halası Seha Okuş hocamızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm hayranlarına, sevdiklerine taziyelerimizi sunar, sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.