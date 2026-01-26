Kuzey Kıbrıs alternatif pop-rock sahnesinin dikkat çeken gruplarından REVA, görsel anlatımda sınırları zorlayan yaratıcı ekip Kuartz ile güçlerini birleştirerek, merakla beklenen EP’lerinin ikinci halkası “Nasıl Olsa” parçasını dinleyiciyle buluşturdu.

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan EP çıkış şarkısı “Bin Kere Ölmüştüm” ile yakalanan ivme, yine müzik ve etkileyici görsel dünyanın iç içe geçtiği güçlü bir işbirliğiyle bir üst noktaya taşınıyor.

BİR FELAKETE BİLE İSTEYE YÜRÜMEK

Sözü, müziği, düzenlemesi ve mix’i REVA imzası taşıyan “Nasıl Olsa”, aşkın kaçınılmaz çekim gücünü ve sonu bilinse bile o sona doğru isteyerek yürümeyi anlatıyor.



Güçlü nakarat yapısı ve melankolik atmosferiyle dikkat çeken parça; vokal kayıtlarında Ahmet Güvenler, mastering aşamasında ise Emre Malikler’in katkılarıyla son halini aldı.

REVA & KUARTZ: SİNEMATİK BİR ORTAKLIK

Kuartz ekibi tarafından hazırlanan klip, müziğin duygusal dünyasını sinematik bir dille görselleştiriyor. Yönetmen koltuğunda Efe Akdemir’in oturduğu klibin prodüktörlüğünü Tegi Söylemez, görüntü yönetmenliğini Kuzey Mansuroğlu, kamera asistanlığını Hüseyin Barut üstlenirken; projenin dikkat çeken makyaj tasarımları Şenay Yönlüer ve Taylan Ünal imzası taşıyor.

LEFKOŞA’DA YOĞUN İLGİ GÖREN LANSMAN GECESİ

“Nasıl Olsa”, 22 Ocak Perşembe akşamı Lefkoşa’da düzenlenen ve yoğun ilgi gören lansman gecesinde ilk kez izleyiciyle buluştu.

Kültür, sanat ve medya dünyasından birçok ismin katıldığı gecede, klibin ilk özel gösterimi gerçekleştirilirken; proje, davetlilerden tam not aldı.

TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

REVA & Kuartz ortaklığının ürünü olan “Nasıl Olsa”, 23 Ocak Cuma günü itibarıyla tüm dijital platformlarda yayında olurken, video klibiyle birlikte YouTube’da da izleyiciyle buluştu.