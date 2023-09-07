Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durum Yönetiminden Sorumlu Bakanları 2. Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'un ev sahipliğinden gerçekleştirilen toplantıya TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanı Sırım Şariphanov, Kırgızistan Olağanüstü Haller Bakanı Boobek Ajikeev, Özbekistan Olağanüstü Haller Bakanı Abdulla Kuldaşev ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Okay Memiş de toplantıda yer aldı.

Toplantıda, 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlenen TDT Zirvesi'nde Türkiye'nin önerdiği TDT Sivil Koruma Mekanizması'nın kurulmasına ilişkin anlaşmanın taslak metni müzakere edildi.

Bakanlar, yaptıkları konuşmalarda, TDT ülkeleri arasında afet yönetimi konusunda işbirliğinin geliştirilmesini, koordinasyon içerisinde hareket edilmesini ve ortak sivil koruma mekanizmasının oluşturulmasını desteklediklerini teyit etti.

Toplantı sonrasında ortak bildiriye imza atan bakanlar, aile fotoğrafı da çektirdi.