Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı ile TCG Meltem Hücumbotu, salı günü KKTC’de liman ziyareti yapacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Meltem Hücumbotu (P-334) ise Gazimağusa Ticari Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.

Gemiler, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.