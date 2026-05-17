Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bağlıköy’de düzenlenen eko gün etkinliğine katılarak, köyün kültürel mirasına hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği tarafından, Lefke Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi iş birliğiyle, sponsorların desteğiyle düzenlenen eko gün, köy meydanında yapıldı.

Etkinlikte konuşan Öztürkler, emeği geçenlere teşekkür ederek, Kıbrıs’ın en eski köylerinden biri olan Bağlıköy’de düzenlenen etkinliğin, köyün kültürel ve doğal değerlerinin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti. Köyün geçmişten gelen mirasının korunması gerektiğini dile getiren Öztürkler, gençlerin bu tür etkinliklere katılmasının geleceğe yapılacak yatırım olduğunu kaydetti.

Etkinlikte yöresel ürünler sergilendi, kültürel gösteriler sunuldu ve çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Etkinlikte halk oyunları gösterileri, geleneksel el sanatları ve yöresel lezzetler de katılımcılarla buluştu.