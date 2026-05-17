Girne Karakum Halk Plajı’nda, dün gece, alkollü iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, bir kişi bıçakla yaralandı.

Polis basın bültenine göre, aralarında yaşanan tartışma sonucu H.B.(E-53), 276 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan 189 miligram alkollü içki tesiri altındaki B.İ.(E-34) ile kavga etti. H.B. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile B.İ’yi sağ göğüs kısmından yaraladı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- İskele’de gümrüksüz mal tasarruf eden şahıs tutuklandı

İskele’de, dün polis tarafından J.T’nin (E-26) kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu evde yapılan arama yapıldı. Aramalarda, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 35 adet elektronik sigara, 92 kutu nikotin sakızı, 17 adet elektronik sigara likiti, 28 adet elektronik sigara kartuşu ve 11 adet elektronik sigara bobini bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Rahatsızlık veren alkollü şahıslar tutuklandı

Göçmenköy’de, dün, 152 miligram alkollü içki tesiri altında olan A.A.(E-43), komşusuyla araç park yeri nedeniyle tartıştığı esnada olay yerine gelip, kendisine müdahale eden görevli polislere yüksek sesle bağırıp çağırdı, rahatsızlık verdi. Görevli polis memuruna hitaben küfür de eden şahıs suçüstü tutuklandı.

Gazimağusa’da ise H.K.(E-53) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş olduğu sırada, bağırıp çevreye rahatsızlık verdiği sırada s suçüstü tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.