Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) 2026-2027 akademik yılına yönelik "1. Burs ve Giriş Sınavı", KTSU Kampüsü’nde yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KKTC liselerinden mezun olan öğrencilere yönelik sınava, lise eğitiminin tamamını KKTC’de gören Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrencilerin de katıldığı ifade edildi.

Sınavda başarılı olan öğrenci adaylarına yüzde 100’e varan yedi yıl kesintisiz burs imkanının verileceği belirtildi

Açıklamada, öğrencilerin yerleşme ve burs sonuçlarının pazartesi günü "www.kstu.edu.tr" adresinden ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı kaydedildi.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Cenk Paşa, yaptığı açıklamada sınavda burs almayı hak eden tüm öğrenci adaylarını kutladı.

Talepten dolayı ilerleyen günlerde yeni bir sınav daha düzenlemeyi düşündüklerini belirten Paşa, sınavla ilgili tüm detayları ilerleyen günlerde paylaşılacağını kaydetti.