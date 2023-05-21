Türk Aksakallılar birliği Başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Arıklı, görüşmede Türk Dünyası, Azerbaycan ve KKTC ilişkilerini, sivil toplum örgütlerinin işbirliklerinin geliştirilmesi konularını ele aldıklarını belirtti.

Güven Arıklı, Azerbaycan Devlet Televizyonu Az TV’de “Esas Mesele” programına da katılarak Azerbaycan – Ermenistan gerilimini ve Türkiye- Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi.

Programda Azerbaycan Milletvekili Mahir Abbaszade, askeri uzman Adalet Verdiyev, siyasi bilimci Fuat Çıragov da yer aldı.

Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişkilerin en üst derecede olduğu bir dönemin yaşandığını belirten Doç.Dr. Güven Arıklı, “Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulması bölge için çok önemlidir. Türk dünyasının birliği birçok ülkeyi bu pencereden bakıldığında rahatsız etmektedir. Ermenistan’ın 44 günlük vatan muharebesinde ağır bir yenilgi alması bile onları amaçlarından döndürmemiştir. Sürekli silahlanmaya devam etmeleri bize karşı halen daha emellerinin diri olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda onlara verilecek en iyi cevabın ise Türk Birliği olduğu ortadadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile güçlü birlikteliğin Azerbaycan ile birlikte tüm Türk dünyasına etki edeceğini kaydeden Başkan Doç.Dr. Güven Arıklı, iki devlet bir millet olgusunun tüm coğrafyanın sigortası olduğunu vurguladı.

Arıklı, “44 günlük vatan muharebesinde Türkiye’nin verdiği destek önemlidir. Her zaman dış güçlere karşı ortak mesaj verilmesi gerekiyor” dedi.