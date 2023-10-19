Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) çalışanları, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonunda bu yıl “Şampiyonlar için söz verdik” sloganıyla pazar günü koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu’na kayıt yaptırdı.

Şampiyon Meleklerin adını yaşatmak ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak için düzenlenen maratonun 4 kilometrelik halk koşusuna kayıt yaptıran çalışanlar, göğüs numaraları ile Ajans binası önünde fotoğraf çekti.

Gelenek haline gelen ve bu yıl 11’incisi gerçekleşecek olan Lefkoşa Maratonu 4 km, 10 kilometre ve 21 kilometre olmak üzere üç kategoride koşulacak. Programa göre, 21 kilometre koşusu 07.00, 10 kilometre koşusu 07.30 ve 4 kilometre halk koşusu ise saat 10.30’da LTB önünden başlayacak.

Maratondan elde edilecek gelir ise Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü için kullanılacak.