Polis ekipleri ile av korucuları tarafından 2025 Yılı Büyük Av Mevsimi kapsamında, ülke genelinde bugün yapılan avcı kontrollerinde kanunsuz olarak avlandığı tespit edilen 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre Erdemli’de 1 kişinin ava kapalı bölgede avlandığı; Kırıkkale’de 1 kişinin bir av günü için avlayabileceği yasal sınırın üzerinde av hayvanı avladığı; Balalan’da 1 kişinin geçerli av ruhsatı olmadığı halde, ava kapalı bölgede av tüfeğini araç içerisinde kırık ve kılıf içerisinde taşımadan ve motorlu araç içerisinden avlandığı; ve Balalan’da 1 kişinin ava kapalı bölgede av tüfeğini araç içerisinde kırık ve kılıf içerisinde taşımadan ve motorlu araç içerisinden avlandığı belirlendi.

Kanunsuz olarak avlandığı tespit edilen kişilerle ilgili soruşturma sürüyor.