Güney Kıbrıs 2024 bütçesine turizminin geliştirilmesi amacıyla 32 milyon Euro’yu aşkın bir harcamanın dahil edildiği belirtildi.

Politis gazetesi, turizm geliştirilmesi amacıyla rekabet gücünü güçlendirecek tanıtım faaliyetleri; yatırımlar yoluyla turizm ürününün ve özel turizm biçimlerinin geliştirilmesi; dağlık kırsal alanların ve kıyı alanlarının turizm haritasına dahil edilmesi gibi faaliyetlerin öngörüldüğünü yazdı.

Gazete turizmin geliştirilmesine ayrılan 32 milyon Euroluk bütçeden, 16 milyon 421 bin Euroluk kısmının ise turizm tanıtımı ve ziyaretçi çekmek için ayrılacağını belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi Rum Turizm Müsteşarı Kostas Kumis’in açıklamasına dayanarak bu yılki turizm gelirlerinin 3 milyar Euro’ya ulaşmasının hatta geçmesinin beklendiğini yazdı.