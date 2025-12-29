Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Kostas Kumis’in dün bir ekinlikte yaptığı konuşmada, 2025 yılında turizm alanında rekorlar kırıldığını söylediğini yazdılar.

Habere göre Kumis, Almanya pazarından 28 yıl sonra ilk kez bir rekor kırıldığını, Almanya’dan gelen turist sayısının, 1997 yılında kayda geçen 250 bin kişiyi aştığını ifade etti.

Konuşmasında kesin rakama yer vermeyen Kumis, Almanya havaalanlarının Güney Kıbrıs’ın iki havaalanıyla olan bağlantılarının iyileştirilmesinin bu gelişmede önemli rol oynadığını da belirtirken, 2025 yılında genel turist gelişinde ise bir önceki yıla göre yüzde 12, son üç yıla göre ise yüzde 40 artış gerçekleştiğini savundu.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Baf Havaalanı'nda gerçekleştirilen iyileştirme ve genişletme çalışmalarına karşın 2025 yılında gelen yolcu rekoru kırıldığını yazdı.

Baf Havaalanı'na gelen yolcu sayısının 2025 yılının tamamlanmasıyla 4 buçuk milyon kişiye ulaşmasının beklendiğini belirten gazete, kasım ayında tarihi bir rekorla bu rakamın 4 milyon 200 bin kişiyi bulmuş olduğunu vurguladı.

Habere göre, gelen yolcuların ülkelerinde ilk sırayı Birleşik Krallık alırken, Baf Havaalanı'na gerçekleşen uçuşların neredeyse yarısı İngiltere’den.

Polonya, İtalya, İsrail, Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Yunanistan da en fazla uçuş gerçekleştirilen ülkeler arasında yerlerini aldı.

Gazete, Baf Havaalanı'ndaki iyileştirme ve genişletme çalışmalarının da sorunsuz devam ettiğini, yeni bir pistin yapımının da 75 milyon euro maliyeti olan proje kapsamında yer aldığını aktardı.