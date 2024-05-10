Güney Kıbrıs Turizm Bakanlığı Müsteşarı Kostas Kumis, Orta Doğu’dan Güney Kıbrıs’a yönelik turist sayısının arttırılması yönünde Abu Dabi ve Dubai’de temaslarda bulundu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Kostas Kumis, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen “Arabian Travel Market” ve “AIM Congress” sergi ve konferanslarına katılarak temaslar gerçekleştirdi.

Kumis konuya ilişkin açıklamasında, BAE ve Orta Doğu ülkelerinden turist akışının arttırılması amacıyla Jazeera, Gulf Air ve Air India gibi havayolu şirketleriyle görüşmeler yaptıklarını belirtirken BAE Ticaret Bakanı Ahmed Al Zeyudi’yle de bir araya geldiğini bildirdi.

BAE ve diğer Orta Doğu ülkelerinin büyük bir turist potansiyeli barındırdıklarını ifade eden Kumis, yerel turizm faktörlerinin bu ülkelere de yönelmeleri gerektiğinin altını çizdi.