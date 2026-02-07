Lefkoşa’da, turist vizesiyle gelip bir restoranda garson olarak çalıştığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, M.T.(E-33)’nin ülkeye 60 günlük turist vizesi ile giriş yapmasına rağmen, Ortaköy’de faaliyet gösteren bir restoranda garson olarak çalıştığı belirlendi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-İkamet izinsiz 2 kişiye yasal işlem…

Öte yandan, polis ekiplerinin ülke genelindeki denetim ve kontrollerinde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.