Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Engelli Komitesi Başkanı Burak Tuna, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkede engelli bireylere yönelik eğitim, sağlık, ulaşım ve istihdam alanlarında birçok eksikliğin olduğunu belirtti.

“Engelli olmak bir eksiklik değil, farklı bir yaşam deneyimidir” diyen Tuna, engelli bireylere eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar her alanda erişilebilirlik ve fırsat eşitliği sağlamanın bir insan hakkı olduğunu vurguladı.

Tuna, mesajında, Dünya Engelliler Günü’nün, engelli bireylerin haklarının korunması ve yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir gün olduğunu belirtirken, bu günün sadece engelli bireylerin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluklarını hatırlaması için de önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Tuna, “Engelli olmak bir eksiklik değil, farklı bir yaşam deneyimidir. Bu nedenle yapılması gereken engelleri insanların önüne koyan fiziksel, sosyal ve zihinsel bariyerleri kaldırmak, her bireyin özgürce ve eşit bir şekilde yaşayabileceği bir dünya inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin yaşadığı sorunlara değinen Tuna, “Fiziksel erişilebilirlik hala yetersiz, eğitim ve istihdamda fırsat eşitsizliği, toplumsal farkındalık eksikliği gibi sorunlar ülkemizde başlıca sorunlardır” ifadelerini kullandı.

Sorunların giderilmesine yönelik bazı önerilerde bulunan Tuna, şunları kaydetti:

“Engelli bireylerin ihtiyaçları araştırılıp bu bağlamla uygulamalar, yasal düzenlemeler ve benzeri muafiyetler verilmeli; kamu ve özel sektörün erişilebilirlik standartlarına uygun düzenlemeler yapmalı ve uygulamayan sektörlere cezai işlem uygulanmalı; eğitim kurumlarında daha güçlü özel eğitim ve konusunda uzman eğitmen olanağı sağlanmalı; ülkemizde toplumsal farkındalığı artıracak etkinlik ve çalışmaların artırılmalı.”