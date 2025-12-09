“İhbarlar anlık olarak değerlendirildi. Komite gece boyunca birden fazla kez toplandı”

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, kaymakamlıklar, yerel yönetimler, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, polis teşkilatı, sağlık ekipleri ve ilgili tüm birimlerle dün akşamdan itibaren koordinasyonu sağladıklarını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının gece 02.00’den itibaren etkisini artırmasıyla birlikte Afet ve Acil Durum Komitesi’nin tüm ihbarları anlık olarak değerlendirmeye başladığı ve Komite’nin, gece boyunca birden fazla kez toplanarak kapsamlı durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve buna bağlı gelişen afet olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, risklerin kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız şekilde sürdüğü belirtilerek, vatandaşların yetkili makamların uyarılarını dikkate alması ve can güvenliğini riske atacak davranışlardan uzak durması istendi.

Afet ve Acil Durum Komitesinin açıklaması şöyle:

“Olumsuz hava şartları gece 02.00’den itibaren etkisini artırmasıyla birlikte Afet ve Acil Durum Komitesi tüm ihbarları anlık olarak değerlendirmeye başlamış ve Komite gece boyunca birden fazla kez toplanarak kapsamlı durum değerlendirmesi yapmıştır.

Kaymakamlıklar, yerel yönetimler, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, polis teşkilatı, sağlık ekipleri ve ilgili tüm birimlerle koordinasyon sağlanmıştır. Devletimizin tüm kurumları sahada hazırdır ve gelişmeleri kesintisiz şekilde takip etmektedir.

Risklerin kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız şekilde sürmektedir. Vatandaşların yetkili makamların uyarılarını dikkate almasını ve can güvenliğini riske atacak davranışlardan uzak durmasını rica ederiz.

Meteorolojik verilere göre yarın daha yoğun yağış beklenmektedir. Tüm ekiplerimiz hazırlıklıdır. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar sahadaki görevlerini kesintisiz olarak yürütmektedir.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi olarak vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, gerekli tüm tedbirlerin devlet kurumları tarafından kararlılıkla alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”