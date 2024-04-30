KKTC Tüketiciler Derneği, "kırmızı et fiyatlarının denetim altına alınması için" gelecek hafta içerisinde, Kasaplar Birliği, Restorancılar Birliği ve hayvan üretici birlikleriyle çalışma başlatacağını duyurdu.

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, kırmızı et fiyatlarındaki artışın başlıca nedeninin kırmızı et ithalatına izin verilmemesi olduğunu, Türk Lirasındaki değer kaybının ve nüfustaki artışın da etkenler arasında olduğunu savundu.

Küçük başın sadece “kuzu”, büyük başın da sadece “dana” olarak pazarlandığını belirten Işık, koç, tekke, koyun ve keçi et fiyatlarının “kuzu” olarak fiyatlandırıldığını, inek etinin de “dana” olarak fiyatlandırıldığını ileri sürdü.

Işık, 1.5 ile 2.5 yaş arası koç, tekke, koyun, keçi ve inek etlerinin ayrı ayrı fiyatlandırılması için çağrıda bulundu.

Et ithalatına izin verilmemesi halinde tüketim ihtiyacının karşılanamayacağını da belirten Hasan Yılmaz Işık, Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak getirilen etin de fiyatların kontrol altına alınmasına yardımcı olmayacağını kaydetti.

Hasan Yılmaz Işık, et fiyatlarının denetim altına alınamaması halinde, ilgili bazı sektörlerle birlikte

et boykotu ve et kesiminin durdurulması gibi eylemler başlatacakları uyarısında bulundu.