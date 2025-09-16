Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “Bitki Koruma Ürünlerinin Doğru ve Etkin Kullanımı, Numune Alma Prosedürleri ve MRL Değerleri ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar” konulu eğitim programı düzenliyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, eğitim, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım Dairesi ve Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi iş birliği ile Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu bünyesinde gerçekleştirilecek.

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uzmanı Hakan Örnek tarafından verilecek eğitim, yarın 09.30–12.00 saatleri arasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Eğitim Salonu’nda yer alacak. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.