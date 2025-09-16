03.01.2025 tarihinde, Gazimağusa’da, A.D.(E-59), görevde bulunduğu süre içerisinde kendisine kullanması için verilen şifre ile bir üniversitenin bilişim sistemine erişim sağlayarak ilgili üniversitede öğrenim gören çocuğunun notunu değiştirmek sureti ile konu bilişim sistemine yetkisi olmadığı halde giriş yaptığı tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında aranmakta olan A.D. 15.09.2025 tarihinde Girne Turizm Limanından KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.