“Basın-Sen olarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar adına yapılan New York öncesi “bilgilendirme toplantısı” davetine katılmayacağız”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde hiçbir adayın propagandasına alet olmayacağını bildirdi.

Basın-Sen’ yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar adına yapılan New York öncesi “bilgilendirme toplantısı” davetine katılmayacağını kaydetti.

Bu kararın sadece seçim sürecine yönelik olmadığını ifade eden Basın -Sen, "Geçen 5 yıllık süre zarfında Tatar ve ekibinin başta gazetecilere yönelik açtığı davalar ve toplumsal olaylarda halkının tarafında olmaması bizler açısından bu davete katılmamak için önemli nedenler arasında yer almaktır.” ifadelerini kullandı ve Tatar'ı eleştirdi.

Tatar’ın federal çözüm iradesini terk ederek mümkün olmadığını ileri sürdüğü olmayan iki devletli çözüm modeliyle Kıbrıslı Türk halkının tarih önünde geriye gitmesine neden olduğunu iddia eden Basın -Sen Tatar'ın 5 yıllık süre zarfında bir kez dahi bizi kendilerini "bilgilendirme nezaketi ortaya koymadığını" da savundu.

Sendika, "Seçime sayılı günler kala 'oy kaygısıyla sahnelenmeye çalışılan bu oyuna' ortak olmayacağız" dedi.