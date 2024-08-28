Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÜ-ÖRKON), fiyatlara istikrar gelinceye kadar, et ithalatının devam etmesi gerektiğini savundu.

TÜ-ÖRKON’dan yapılan yazılı açıklamada, et ithalatına rağmen kasap ve marketlerde küçük baş-kuzu eti fiyatının 560-900 TL/kg arasında olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, “Tüketicilere sunulan bu ürün fiyatların düşmemesi denetimsiz piyasanın dingilinin koptuğunun açık bir kanıtıdır” denildi.

Türkiye’de domatesin kilosunun 7 TL olduğunu, taşımacılık, rıhtım harçları, gümrük vergileri (yüzde yirmi oranında) eklendiğinde kilosu 20 TL’den satılabileceği, ancak 100 TL’den satılmakta olduğu kaydedildi.

“Ticaret ahlakı kurallarını paramparça etmiş bir ticaret zihniyetine Hükümeti dur demesi için Konfederasyonumuz önemle uyarmaktadır” denildi.

Açıklamada inek, besli, keçi, koyun etlerinin sadece “Dana” ve “Kuzu” olarak pazarlandığı kaydedilen açıklamada, “(etin bu şekilde) pazarlanması tüketiciler kadar üreticileri de mağdur etmektedir” denildi, Konfederasyon ayrıca Tarım ile Ekonomi ve Enerji Bakanlıklarına denetim yapma çağrısında bulundu.