2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nda 2 milyar 447 milyon 72 bin TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

- Şahiner

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, bazı sorular yönelterek bilgi istedi.

Bütçedeki bazı rakamlara değinen Şahiner, daimi işçi sayısında bir değişiklik olup olmayacağını sordu.

Sermeye giderleri, stok alımları, buğday alımları gibi bütçedeki bazı konularda sorular yönelten Şahiner, bazı kalemlerde yer alan rakamlarla ilgili bilgi istedi.

Mali Müşavir Ahmet Şeytan da soruları yanıtladı, bilgiler aktardı.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de “ihalesiz düzeni düzen haline getirdiniz” diyerek eleştirilerde bulundu.

Konuşması sırasında bazı ithamlarda bulunan Şahali, "TÜK’ün rezalatinin tahammülleri zorladığını" ifade etti.

Fahiş alımların yapıldığını kaydeden Şahali, “Kurumu iki paralık ettiniz. Bu, hazmedilebir bir durum değil.” dedi.

200 ton patatesin ihalesiz alındığını kaydeden Şahali, “kurumun batalı” çok olduğunu dile getirdi.

Stok durumuyla ilgili bilgi isteyen Şahali, hem ihalesiz alım yapıldığını hem de stoksuz kalındığını kaydetti.

Doğru planlama yapılarak uygun zamanda arpa alımı yapılabileceğine değinen Şahali, eleştirilerde bulundu.

- Şan

UBP Milletveli Alişan Şan da söz alarak kurumun borçlarıyla ilgili bilgi vererek borçların düştüğünü söyledi.

Şan, Kurumun faaliyetlerinde ciddi bir iyileşmenin olduğunu dile getirdi.

- Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, söz alarak eleştirilere yanıt verdi.

TÜK’ün sorunlarının ortada olduğunu kaydeden Çavuş, hızlı alım konusuna açıklık getirdi.

TÜK’ün 18 milyon dolar olan borcunun kendi dönemlerinde 4 milyon dolara düştüğünü ifade eden Çavuş, hibe arpa alımı konusunda bilgi verdi.

Çavuş, 2025’in ilk yarısı içerisinde Kurumun mevcut borçlarının kapatılmasını hedeflediklerini kaydettİ.

- Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin ithamlarını geri çekmesini istedi.

Berova, konuşması sırasında Şahali’ye yönelik bazı ithamlarda bulundu.

TÜK’ün haziran ayından itibaren stoklarını görebilecek bir seviyeye geleceğini kaydeden Berova, arpa fiyatı ve tarım politikları konularına değindi.

TÜK’ün sürdürülebilir bir yapıda olması için büyük gayret sarfettiklerini belirten Berova, Şahali’ye yönelik eleştirilerde ve iddialarda bulundu.

- Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, yeniden söz alarak “çarpık düzenin” dört yıldır devam ettiğini belirtti.

Kamu İhale Yasası’nın yok sayıldığını ifade eden Şahali, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptığı dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şahali’nin konuşması sırasında Maliye Bakanı Özdemir Berova ile kısa süreli tartışma yaşandı.

“Beni bu şüpheden kurtarın lütfen.” diyen Şahali, kimsenin ihalesiz alım yapamayacağını belirterek eleştirilerde bulundu.

Konuşmaların ardından Toprak Ürünleri Kurumu bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis komitesinde Toprak Ürünleri Kurumu bütçesinin ardından Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesinin görüşülmesine geçildi.