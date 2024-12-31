Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, yeni yıl dolayısıyla belediye sınırları içinde bulunan eğitim kurumlarını ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tuğlu, Mehmetçik İlkokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Kumyalı İlkokulu, Kumyalı Karpaz Meslek Lisesi, Çayırova İlkokulu ve Konuklar İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerin yeni yılını kutladı.

Belediye Başkanı Tuğlu ziyarette, eğitim camiasının moral ve motivasyonunun her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Eğitim kurumlarımız, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yetiştiği önemli merkezlerdir. Yeni yıl vesilesiyle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin heyecanını paylaşmak bizleri de mutlu ediyor. Belediye olarak her zaman eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz.”