Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti), gazeteciler ile medya kuruluşlarının hesaplarına erişimin engellenmesi ve içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili, devletin Meta Türkiye Temsilciliği ile temasa geçip gerekli tedbirleri alması çağrısında bulundu.

TAM Parti Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş, yazılı açıklamasında, “Eğer bir toplumun siyasi tartışması, haber alma hakkı ve kamusal arşivi tek bir şirketin sunucularındaysa ve o şirket bu verileri ‘şikayet edildi’ diyerek bir gecede silebiliyorsa, o toplumda gerçek bir ifade özgürlüğünden bahsedilemez.” dedi.

Yüksekbaş, yaşananların teknik bir siber saldırıdan çok, organize edilmiş içerik ve hesap şikayeti yöntemiyle yapıldığı yönünde bir izlenim bıraktığını ileri sürerek, Meta’nın platform kuralları ve topluluk sözleşmesi çerçevesinde, şikayet edilen içerik ya da hesapların incelemeye alındığı ve bu süreçte erişimi engellediğini belirtti.

Saldırının platform bazlı olduğunun ve platformda içeriklerin telif hakkı ile mülkiyetinin yayıncıya ait olsa bile Meta’nın kendi platformunun hakimi konumunda olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Yüksekbaş, üzerinde durulması gereken esas konunun, erişimi kısıtlanan ya da kapatılan hesapların "organize şekilde" kimler tarafından ve neden şikayet edildiğinin ortaya çıkarılması olduğunu vurguladı.

Yüksekbaş, medya kuruluşları ile içerik üreticilerinin de kötü niyetli girişimlere fırsat vermemek için şikayet konusu olabilecek unsurlara karşı dikkatli olması çağrısında da bulundu.