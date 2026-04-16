15.04.2026 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Lapta’da bir ikametgahta misafir olarak bulunan Volkan TAÇKIN (E-37), dört ayaklı demir üzerinde montajsız olan bir tahtanın üzerinde oturduğu sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 2,5 metre yükseklikten merdiven basamaklarına sırtüstü düşerek yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yüz kemiklerinde kırık ve böbreğinde kanama teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.