Bakanlar Kurulu, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası” altında yapılan “Trust ve Benzeri Yasal Oluşumların Kaydı Tüzüğü”nü hazırladı.

Tüzük, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüzük, trust ve benzeri yasal oluşumlardan herhangi bir yasa tahtında kayıt zorunluluğu olmayanların esas faydalanıcılarının bilgilerinin ve oluşumun mal varlığının kaydına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Tüzüğe göre, Yasa'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce oluşturulan trust ve benzeri yasal oluşumların, sicil kayıt sistemine bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç altı ay içerisinde kaydolma zorunluluğu var.