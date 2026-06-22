ABD Başkanı Donald Trump, Babalar Günü öncesinde internette sarışın bir kadının fotoğrafını "Harika kızım" sözleriyle paylaşarak kafa karışıklığına neden oldu ancak kadının kim olduğunu kimse bilmiyor.

Sosyal medya kullanıcıları 80 yaşındaki Trump'ın cumartesi gecesi Truth Social'da paylaştığı, 1980'ler veya 1990'lardan bir sahneyi andıran karede gizemli kadının kanepede oturduğu fotoğraf karşısında şaşkına döndü.

Kimliği belirsiz kadının fotoğrafıyla birlikte Trump şunları yazdı:

Harika kızım, Benim Gururum!!! Başkan DJT.

Bazı internet kullanıcıları kadının Trump'ın eski eşi, şarkıcı Marla Maples olduğunu ileri sürdü. Diğerleri ise fotoğrafın, milyarder Trump bağışçısı John Catsimatidis'in eşi Margo Catsimatidis'in eski bir fotoğrafı olduğunu düşündü.

Bir X kullanıcısı şöyle yazdı:

Bu, Bill Clinton döneminde Camp David'de Margo Catsimatidis'in bir fotoğrafı. 'Harika kızım' diye söz ettiği kişi ise onun kızı ve Manhattan Cumhuriyetçi Partisi Başkanı @AJ_Cats_.

Başkan Donald Trump sarışın bir kadının fotoğrafını paylaştı ve "Harika kızım" diye yazdı ancak kadının kim olduğu konusunda kimse emin değil (Truth Social/@realDonaldTrump)



Bu teori, birçok kullanıcı arasında popüler görünüyordu; bunlardan biri, paylaşımın Trump'ın "Margo'nun büyük bir Trump hayranı olan kızı" hakkında konuştuğunu varsaydığını söyledi.

Ya da yine bunama belirtileri göstermeye başladı ve fotoğraftaki kişinin kızı Ivanka olduğunu düşünüyor. Kim bilir.

Birçok teoriye rağmen resimdeki kadının kim olduğu ve Trump'ın paylaşımla neye atıfta bulunduğu hemen anlaşılamadı. The Independent, yorum almak için Beyaz Saray'la iletişime geçti.

Ancak bu oldukça tuhaf sosyal medya paylaşımı, bazı internet kullanıcılarının Trump'ın bilişsel yetkinliğini sorgulamasına neden oldu. Bu, göreve gelen en yaşlı başkan olduğundan beri eleştirmenlerin sıkça gündeme getirdiği bir konu.

Popüler bir sosyal medya kişiliği ve Trump eleştirmeni olan Brian Krassenstein, görseli yeniden paylaşarak, "Bu da kim ve neden kızı olduğunu düşünüyor gibi görünüyor?" diye yazdı.

"Demansın başlıca belirtilerinden biri, insanları aile üyeleriyle karıştırmaktır" diye ekledi.

Başka bir X kullanıcısı, başkanın demans hastası olduğuyla ilgili şaka yaparak, "Demans öyle bir noktaya gelmiştir ki gizli ikinci aileni paylaşmaya başlamışsındır..." diye yazdı.

Başka bir X kullanıcısı ise şunları ekledi:

Trump, (kızı olmayan) bir kadının fotoğrafını paylaştı ve 'Harika kızım. Gururum!!!' dedi. Eee, ne? Bu en azından pazar günkü programlarda sorulmalı... Yani, hadi ama. Bu, 'covfefe' olayından 1000 kat daha kötü.

Başka bir X kullanıcısı ise, "Bu nasıl bir demans böyle?!" diye yazdı ve ekledi:

Bu da kim?!

Cumartesi gecesi paylaşılan gönderi, Babalar Günü'nden birkaç saat önce geldi. Pazar sabahı Trump, Babalar Günü vesilesiyle Truth Social'da bir mesaj paylaştı ve şunları yazdı: