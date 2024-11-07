Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili olarak manşetten yer verdiği haberinde, Rum kesiminin Beyaz Saray’daki değişiklikten endişeli olmadığını ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Washington’a gerçekleştirdiği ziyaret arifesinde Güney Kıbrıs’ta Donald Trump’ın yakın çalışma arkadaşıyla bir araya geldiğini yazdı.

Rum kesiminin iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesinin Cumhuriyetçilerin Amerika’nın yönetimine geri dönmesinden etkilenmeyeceği tahmininde bulunduğunu kaydeden gazete, Rum siyasi liderliğinin Güney Kıbrıs-ABD ilişkilerinin Trump’ın başta olduğu ilk dört yılda şekillenmeye başladığını ve hükümet değişikliğinden etkilenmeden Biden’ın başta olduğu dönemde güçlendiğini düşündüğünü iletti.

Trump’ın ilk yönetimi sırasında Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükselmeye başladığını yazan gazete, söz konusu dönemde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini ve bu ziyaret sırasında ilk ülke arasında bir niyet beyanı imzalandığını anımsattı.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in ABD başkanlığına seçilen Trump’ı kutladığını ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkisinin devam etmesini umduğunu dile getiren gazete, Hristodulidis’in “X” platformunda yaptığı paylaşımda Atlantik ötesi ilişkinin ileriye götürülmesi ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkisinin genişletilmesi ve güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların devam etmesini beklediğini belirttiğini ekledi.

Politis gazetesi de, “Donald Trump Dönemi Kıbrıs’a Neler Getirecek” başlıklı manşet haberinde Donald Trump’ın ABD başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından uluslararası alanda hâkim olan belirsizlik ortamının Güney Kıbrıs’ı da etkilediğini yazdı.

Haberde, Rum kesiminin dikkatinin Trump’ın izleyeceği politika ile Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yakın ilişkisine bağlı olarak bunun Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin yanı sıra ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki stratejik diyaloğun devamını etkileyip etkilemeyeceği ve nasıl etkileyeceğine çevrildiğini belirtti.

Trump’ın seçilmesinin Rum ekonomisine ana etkisinin AB-ABD ilişkilerinden geçtiğini de yazan gazete, göz ardı edilmemesi gereken ABD ile AB arasındaki ticari bir savaşın, Rum kesiminin ABD’yle daha yakın bir işbirliğine ilişkin isteklerini etkileyeceğini ekledi.