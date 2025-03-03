ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bölgeye gerçekleştireceği ziyaretin, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde ilerleme olmadığı için ertelendiği bildirildi.

Maariv gazetesinin İsrailli üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump'un Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un İsrail'i kapsayan bölge ziyareti ertelendi.

İsrailli yetkili, "Steve Witkoff, müzakerelerde ilerleme olmadığı sürece buraya gelmeyecek, sadece anlaşmayı bitirmek için gelecek." ifadesini kullanırken, anlaşmanın ilk aşamasının bitmesiyle birlikte başlayan müzakerelerde ilerleme kaydedilmediğini aktardı.

Öte yandan habere göre, ABD'li yetkililer ise Witkoff'un ziyaretinin "teknik nedenlerle, zamanlama ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuların ele alınması ihtiyacı nedeniyle” ertelendiğini iddia etti.

ABD'li yetkililer, ziyaretin ertelenmesinin ateşkesin devamı ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin çıkmaza girmesiyle bir ilgisi olmadığını, Witkoff'un "muhtemelen önümüzdeki günlerde Orta Doğu'yu ziyaret edeceğini" ifade etti.

Witkoff, geçen hafta ABD basınına verdiği mülakatta, İsrail’i de kapsayan Orta Doğu ziyaretine çıkmayı planladığını bildirmişti.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ramazan ayı ve Yahudilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı (12-20 Nisan) boyunca Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes uygulanmasını öngören planının ana hatlarını kabul ettiğini bildirmişti.

Hamas ise Gazze'de ateşkes anlaşmasının devam etmesi için arabulucuların üzerine düşeni yapmaları ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.