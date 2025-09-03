Güney Kıbrıs’ta bir baba, 6 yaşındaki çocuğunu Rum Çocuk Komiserliği ofisine götürerek, çocuğa bakamayacağını söyledi ve teslim almaları için, Rum Sosyal Yardım Dairesi yetkililerinin Komiserliğe çağrılmasını istedi. Komiser Despo Mihailidu pazartesi günü yaşanan olayı doğruladı.

Politis’e göre Rum Çocuk Komiseri Despo Mihailidu, çocuğu geçen hafta sonu babasına bırakıp giden annenin Güney Kıbrıs’ta yasa dışı ikamet etmekte olduğunu o zamana kadar Sosyal Yardım Dairesi’nin aile ile (çocuk ve annesi) temasta olduğunu açıkladı.

Çocuğun dün itibarıyla Sosyal Yardım Dairesi’nin koruması altında olduğunu belirten gazete edindiği bilgilere dayanarak annenin çocuğu hafta sonu babasına bırakıp gittiğini, pazartesi günü arayıp geri dönmeyeceğini söylemesi üzerine babanın çocuğu Çocuk Komiserliği ofisine götürüp bırakmaya çalıştığını yazdı.

Habere göre Komiserliğe giden Sosyal Yardım Dairesi yetkilileri baba ile konuştu ve çocuk için uygun ortam hazırlanana kadar babasında kalmasını istedi. Mihailidu, çocuğu devlete teslim etmenin en son tercih olması gerektiğini söyledi ve Sosyal Yardım Dairesi’nin anneye ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Gazete bu olayda cevaplandırılması gereken birçok soru olduğuna dikkat çekerek, Sosyal Yardım Dairesi tarafından izleniyor olmasına karşın kadının, çocuğunu bırakıp gitme noktasına nasıl geldiğini, yani kadına herhangi bir ödenek verilip verilmediğini ve bu önemli detayın yetkililer tarafından bilinip bilinmediğini sordu.

Haberde bu olayın, Limasol’da bir otelin bodrum katında çok kötü şartlar altında yaşamaya çalışan bir çocuğun bulunması olayından sadece bir gün sonra yaşandığına dikkat çekildi ve mart ayında Larnaka’da 5 çocuğuna şiddet uygulayan ebeveynlerin tutuklanması hakkında başlatılan soruşturmanın akıbetinin henüz bilinmediğine işaret edildi.