Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 1'inci Piyade Alay Komutanlığı'nda, bugün, Sancak Devir Teslim Töreni düzenlendi.

Törende, Piyade Albay Ahmet Tevfik Aval, görevini Ulaştırma Kurmay Albay Salim Atilla Tosun’a devretti.

Mehmet Akif Caddesi yanındaki 3. Tabur Eğitim Alanı’nda yer alan törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, askeri erkan, polis teşkilatından temsilciler, muharip dernekler ve diğer davetliler katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Alay tarihçesi ile görevi devreden ve devralan albayların özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti.

Piyade Albay Ahmet Tevfik Aval ile Ulaştırma Kurmay Albay Salim Atilla Tosun, sancak devir teslim andını okumalarının ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, devir teslim tutanağını imzaladı.

Komutanlık forsunun verilmesinin ardından, görevi devreden alay komutanına temsili alay sancağı ile hizmet anısı şildi verildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da, görevi devreden Piyade Albay Ahmet Tevfik Aval’a hizmet anısı şildi verildi.

Sancak Devir Teslim Töreni, tören geçişinin ardından tamamlandı.