Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mevlit Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) doğumunu müjdeleyen Mevlit Kandili’ni en içten duygularımla kutluyorum. Bu mübarek gece, bizlere birlik, beraberlik, kardeşlik ve merhamet duygularını yeniden hatırlatmakta ve manevi dayanışmamızı daha da güçlendirmektedir.

Kıbrıs Türk halkı olarak, gönüllerimizdeki sevgi ve umudu tazeliyor, daha aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz.

Mevlit Kandili’nin, milletimize, tüm İslam âlemine ve insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini; kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm halkımızın ve gönlünü bu geceye açan herkesin kandilini tebrik ediyorum.”