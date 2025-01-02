Otelin içindeki ve dışındaki görgü tanıkları tarafından çekilen videolarda, otelin hemen dışında duran aracın patladığı ve içinden alevler çıktığı görüldü.

Olay, New Orleans'ta bir kişinin yılbaşı kutlamalarına katılan kalabalığın üzerine kamyon sürerek en az 15 kişinin ölümüne neden olmasından sadece saatler sonra meydana geldi.

Las Vegas Metropolitan Emniyet Müdürü Kevin McMahill, 2024 model Cybertruck'ın içinde bir kişinin ölü bulunduğunu ve patlamada yedi kişinin hafif yaralandığını söyledi.

McMahill, düzenlediği basın toplantısında olayla ilgili "cevaplanması gereken pek çok sorunun olduğunu” belirtti.

McMahill, Cybertruck'ın yerel saatle sabah 8:40'ta Trump binasına yanaştığını söyledi. McMahill polisin Çarşamba günü erken saatlerde New Orleans'ta meydana gelen saldırıyı göz önünde bulundurduğunu belirtti. FBI, New Orleans saldırısında kullanılan araçta potansiyel bir patlayıcı cihaz bulunduğunu söyledi.

"Tahmin edebileceğiniz gibi, ikonik Las Vegas Bulvarı'nda meydana gelen bir patlamayla birlikte, toplumumuzu güvende tutmak için almamız gereken tüm önlemleri alıyoruz. Patlamaya neden olabilecek başka düzenekler arıyoruz" diyen McMahill, toplum için başka bir tehdit görünmediğini de sözlerine ekledi.

Haberlerde yangının olası bir terör eylemi olarak soruşturulduğu belirtildi.

Özel görevli Jeremy Schwartz basın toplantısında, soruşturmayı FBI'ın yürüttüğünü söyledi.

Schwartz, “Çok fazla sorumuz var” dedi. “Kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Bu işin sonuna gelene ve tam olarak ne olduğunu ve neden olduğunu anlayana kadar da bunu yapmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Las Vegas itfaiyesi patlamanın bildirilmesinden dört dakika sonra müdahale ederek yangını söndürdü. Yaralıların ikisi hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Trump Oteli boşaltıldı ve konukların çoğu başka bir otele taşındı.

-Musk:"Patlamanın aracın kendisiyle ilgisi olmadığını doğruladık"

Tesla’nın CEO'su ve başkan seçilen Donald Trump'ın danışmanı Elon Musk, patlamanın Cybertruck'ın kendisiyle ilgisi olmadığını söyledi.

"Patlamanın çok büyük havai fişeklerden veya kiralanan Cybertruck'ın kasasında taşınan bir bombadan kaynaklandığını ve aracın kendisiyle ilgisi olmadığını doğruladık" diyen Musk, X'te yayınladığı paylaşımında, "Patlama sırasında tüm araç telemetrisi pozitifti" dedi.

Telemetri, verilerin uzak kaynaklardan otomatik olarak toplanmasını ve daha sonra analiz edilebilmeleri için merkezi bir kaynağa geri iletilmesini içeren bir sistem.

Musk, olayın ardından X'te yaptığı ilk paylaşımda, yangının “Tesla’nın tüm üst düzey ekibi” tarafından araştırıldığını söylemişti.

Las Vegas'taki uluslararası Trump Otel, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki başkanlık görevine dönecek olan Trump'ın şirketi Trump Organization'ın bir parçası. Musk da, 2024 başkanlık kampanyasında Trump'ın önemli destekçilerinden biriydi ve aynı zamanda Trump'ın danışmanı.

Trump Organizasyonu'nun başkan yardımcısı ve başkan seçilen Trump'ın oğlu Eric Trump, X'te olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak "Bugün erken saatlerde Trump Las Vegas'ın giriş kapısında elektrikli bir araç yangını meydana geldiği bildirildi" diye yazdı.