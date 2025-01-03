ABD medyasına bilgi veren yetkililer, araçtaki kişinin ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıkladı.

Colorado doğumlu 37 yaşındaki Livelsberger'in, ABD ordusuna Ocak 2006'da özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak katıldığı ve ABD'nin Almanya'daki askeri üssünde görevli bir asker olduğu ifade edildi.

Livelsberger’in, Kasım 2024'ten itibaren ordudaki görev tanımının uzaktan ve otonom sistemler yöneticisi olarak belirtildiği, patlamanın olduğu gün ise Colorado'da izinli olarak bulunduğu kaydedildi.

Ordudaki görevi sırasında, ateş altında gösterdiği cesaretten dolayı cesaret nişanı, muharebe piyade rozeti ve cesaret madalyası ile iki Bronz Yıldız verilen Livelsberger’in Tesla Cybertruck tipi aracı, Colorado'da internet üzerinden araç paylaşımı yapan Turo adlı şirketten kiraladığı tespit edildi.

- Patlamadan önce kafasına ateş etti

Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, bugünkü basın toplantısında, Livelsberger’in Tesla aracının patlamasından önce kafasından kendine ateş ettiği ve başındaki yara ile birlikte silahın ayaklarının dibinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

McMahill, aracın içindeki kömürleşmiş eşyalar arasında ikinci bir ateşli silah, bir dizi havai fişek, pasaport, askeri kimlik, kredi kartları ve bir iPhone ile akıllı saat bulunduğunu söyledi. Her iki silahın da yasal olarak satın alındığı açıklandı.

Patlamadan dolayı Livelsberger'in aracın içinde tanınmayacak halde yandığı, bulunan kimliklerin yanı sıra eşinin vücudunda tespit ettiği dövmelere dayanarak aracın sürücüsü olduğu sonucuna varıldığı, bunu doğrulamak için DNA dahil olmak üzere daha fazla testlerin yapılacağı kaydedildi.

- Otelin önündeki patlama

Yeni yılın ilk günü yerel saatle sabah 08.15 sularında Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda araçta bulunan kişi hayatını kaybetmiş ve civardaki 7 kişi de hafif şekilde yaralanmıştı.

Las Vegas polisi, aracın bagajında havai fişeklerin yanı sıra, doldurulmuş piknik tüplerinin bulunduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da dün akşam yaptığı açıklamada, FBI tarafından New Orleans’ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırı ile Las Vegas’taki Tesla patlaması arasında bir ilişki olup olmadığının araştırıldığını ancak henüz açıklanacak bir sonuca ulaşılmadığını belirtmişti.

FBI Terörle Mücadele Bölümünden Yardımcı Asistan Christopher Raia ise bugün yaptığı açıklamada, New Orleans şehrindeki araçlı saldırı ile Las Vegas'taki "Trump International" otelinin dışında Tesla Cybertruck aracının patlaması arasında "kesin bir bağlantı olmadığını" bildirmişti.

Raia, "bu olasılığı dışlamadıklarını da" belirterek soruşturmanın henüz başlarında olunduğunu ve olayın detaylarına yönelik hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini de eklemişti.