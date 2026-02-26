Politico’nun devam eden görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, bu yaklaşım yönetim içinde tartışılıyor.

Trump yönetimindeki bazı yetkililer, İsrail’in gerçekleştireceği bir saldırının İran tarafından karşılık bulacağını ve bunun da ABD’nin daha sonra düzenleyebileceği bir operasyon için kamuoyu desteğinin artmasına yardımcı olacağını düşünüyor. Bu değerlendirmelerin iç siyasi hesaplara dayandığı belirtiliyor. Yetkililer, ABD’nin ya da müttefiklerinden birinin önce saldırıya uğraması halinde Amerikalıların çoğunluğunun İran’a karşı bir savaşı destekleyebileceği görüşünde.

Son kamuoyu yoklamaları, özellikle Cumhuriyetçiler arasında İran’da rejim değişikliği fikrine destek bulunduğunu, ancak bu hedef doğrultusunda Amerikan askerlerinin hayatını riske atmaya yönelik isteğin zayıf olduğunu ortaya koyuyor.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen iki kaynaktan biri, “Yönetim ve çevresindekiler arasında, İsrail’in ilk saldırıyı tek başına gerçekleştirmesinin ve İran’ın buna karşılık olarak ABD’ye yönelmesinin, harekete geçilmesi için daha güçlü bir gerekçe sağlayacağı ve siyasi açıdan çok daha elverişli olacağı yönünde bir kanaat var” ifadesini kullandı.