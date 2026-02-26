BBC’nin haberine göre ‘güney’e gidecek yeni çalışanlar aranıyor. Çalışmaya gönüllüyseniz illa bilim insanı olmanıza da gerek yok.

Soğuk havaya ve izole hayata uyum gösterebilecek eleman aranan bazı işler şöyle:

Marangoz

Elektrikçi

Aşçı

Kuaför

Tesisatçı

Dan McKenzie. Fotoğraf: BBC

Britanya’dan Dan McKenzie Antarktika’daki bir araştırma istasyonunda şef olarak çalışıyor. Uydu bağlantısıyla BBC’ye konuşan McKenzie dışarda muhteşem bir Antarktika yazı olduğundan bahsediyor. Bahsettiği gün hava sıcaklığı eksi 15 dereceymiş:

“Burada sıcaklık gerçekten çok güzel. En yüksek sıcaklık eksi 5 derece. Eksi 40 dereceye kadar düşse de ortalama eksi 20 civarında seyrediyor.”

Burada çalışanlar sadece soğuğa değil aynı zamanda günlerin uzunluğu ve kısalığına da alışmak zorunda. Örneğin bölgede yazın (kasımdan şubata kadar) güneş 24 saat boyunca batmıyor.

Britanya’nın British Antarctic Survey (BAS) adlı kutup araştırma enstitüsü her yıl 150 kişiye kadar yeni işçi alıyor. Açılan pozisyonların yüzde 70’ini elektrikçi, aşçı, tesisatçı gibi operasyon için gerekli personel oluşturuyor.

İşçilerin seyahat, konaklama, yemek ve ekipman masrafları karşılanıyor. Britanya’nın aradığı işçiler için maaşlar yıllık 1,8 milyon liradan başlıyor.

BAS tarafından işletilen ve McKenzie’nin de çalıştığı istasyon. Harita: BBC

BAS gibi ABD’nin Antarktika programı da iş ilanlarını internet üzerinden yayınlıyor. Örneğin ABD’nin aradığı kuaför için önerilen haftalık maaş 583 ila 663 dolar (yaklaşık 25 bin 580 ila 29 bin 100 lira) arasında değişiyor.

McKenzie Antarktika’da çalışmaya başladığı ilk günlerin zor olduğunu itiraf ediyor. Fakat alıştıktan sonra sevmeye başlamış. Zira bu sene imparator penguen kolonisi gördüğü için kendisini çok şanslı hissetmiş.