Microsoft’un kurucu ortaklarından Bill Gates, Gates Vakfı çalışanlarıyla yaptığı toplantıda, Jeffrey Epstein ile kurduğu ilişkinin “büyük bir hata” olduğunu kabul etti.

Gates, Epstein’la zaman geçirmenin ve vakıf yöneticilerini de bu görüşmelere dahil etmenin yanlış olduğunu belirterek, “Yaptığım hata nedeniyle bu sürece dahil olan herkesten özür diliyorum” dedi. Vakfın itibarının zarar gördüğünü kabul eden Gates, durumun vakfın değerleriyle tamamen çeliştiğini söyledi.

Epstein’la 2011 yılında görüşmeye başladığını belirten Gates, 2014’e kadar bazı görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Özel jetiyle seyahat ettiğini ve Almanya, Fransa, New York ile Washington’da bir araya geldiklerini ancak Epstein’ın adasında hiç bulunmadığını ve gece kalmadığını söyledi.

“ONUNLA VAKİT GEÇİRMEKLE APTALLIK ETTİM”

Gates daha önce verdiği röportajda da Epstein ile kurduğu ilişkiden pişmanlık duyduğunu belirterek, “Onunla geçirdiğim her dakikadan pişmanım ve özür diliyorum.” demişti.

Gates röportajında Epstein ile ilişkisinin çıkmaz bir yol olduğunu söyleyerek, “Odak her zaman şuydu: Çok zengin insanları tanıyordu ve küresel sağlığa bağış yapmalarını sağlayabileceğini söylüyordu. Onunla vakit geçirmekle aptallık ettim. Onu tanıdığına pişman olan birçok kişiden biriyim.” ifadelerini kullandı.

Epstein’ın yanında başka prestijli isimlerin de bulunmasının, durumu “normalleşmiş” gibi görmesine yol açtığını belirten Gates, bu ilişkinin Epstein’ın itibarını parlatmasına da katkı sağladığını kabul etti.

TASLAK E-POSTALAR VE SUÇLAMALAR

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı yaklaşık üç milyon sayfalık belgeler arasında, Epstein’ın 2013’te kendisine gönderdiği iki taslak e-posta da yer aldı.

Bu e-postalarda Gates’in evlilik dışı ilişkiler yaşadığı ve cinsel yolla bulaşan bir hastalığı gizlemeye çalıştığı iddia edildi. Gates, söz konusu e-postaların hiçbir zaman gönderilmediğini ve içeriklerinin “yanlış” olduğunu söyledi.

Gates’in sözcüsü de belgelerin, yalnızca Epstein’ın Gates’le devam eden bir ilişki kuramamasından duyduğu hayal kırıklığını ve onu tuzağa düşürme ya da karalama çabasını gösterdiğini savundu.

RUS KADINLARLA EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLERİNİ KABUL ETTİ

Gates, vakıf çalışanlarına yaptığı konuşmada özel hayatına da değindi. Bir Rus briç oyuncusu ve bir Rus nükleer fizikçiyle evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul etti.

Briç oyuncusuyla 2010 civarında tanıştığını, fizikçiyle ise iş bağlantıları üzerinden bir araya geldiğini söyledi. Epstein’ın bu ilişkileri öğrendiğini ve yakın çevresine aktardığını ifade etti.

“EN ZENGİN ADAMDAN EN BÜYÜK İKİYÜZLÜYE”

Epstein 2013’te gönderdiği bir e-postada Gates’in “en zengin adamdan en büyük ikiyüzlüye” dönüşme riski taşıdığını yazmıştı.

Epstein’ın ayrıca briç oyuncusunun yazılım eğitimi masraflarını karşıladığı ve daha sonra Gates’ten geri ödeme talep ettiği bildirilmişti.

ESKİ EŞİNİN AÇIKLAMALARI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Melinda French Gates ise verdiği röportajda, yeni belgelerin yayınlanmasının evliliğindeki “çok acı verici zamanları” yeniden hatırlattığını söylemişti.

Gates, “Ortaya çıkan ayrıntılar benim için kişisel olarak zor. Bu, evliliğimdeki çok acı verici anıları geri getiriyor. Yanıtlanması gereken sorular varsa eski eşim yanıtlamalı, ben değil.” ifadelerini kullanmıştı.

Çift 2021 yılında boşanmıştı. French Gates daha önce de eşinin Epstein’la bağlantısının boşanma kararında etkili olduğunu söylemişti.

Gates, geriye dönüp baktığında Epstein’la görüşmelerini “yüz kat daha kötü” gördüğünü belirterek, eski eşi Melinda French Gates’in başından beri bu ilişkiye şüpheyle yaklaştığını söyledi.