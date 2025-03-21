ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği törende, dış politika gündemine ilişkin değerlendirmeler yaparken ABD-Çin rekabeti ve Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Trump, New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ve kendisinin kıdemli danışmanı Elon Musk'a "Çin ile potansiyel savaş planlarının" gösterildiği yönündeki habere yanıt verdi.

Trump, "Çin ile potansiyel bir savaşa girmek istemiyoruz, ancak size şunu söyleyebilirim ki eğer girersek, bununla başa çıkmak için çok iyi bir donanıma sahibiz. Ancak bunu kimseye göstermek istemiyoruz. Bize bu kadar çok yardım eden bir iş adamına bu planları kesinlikle göstermezsiniz." ifadesini kullandı.

Musk'ın Pentagon'a yaptığı ziyarette Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) Savunma Bakanlığının küçültülmesine ilişkin bazı konularda görüşmeler yaptığını söyleyen Trump, NYT'nin haberindeki Çin ile ilgili bölümlerin "uydurma" ve "yalan haber" olduğunu savundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de konuşacağını dile getiren ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulayacakları gümrük vergileri konusunda görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

- "Yakında tam bir ateşkes olacak"

Trump, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin de çok ümitli olduğunu ve hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, "İnanıyorum ki yakın zamanda birçok alanda ateşkes anlaşması yapacağız. Şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Yakında tam bir ateşkes olacak ve ardından da bir anlaşma imzalayacağız. Müzakere edilen anlaşmalar, toprakların paylaşımı ile ilgili konuları da kapsayacak." dedi.

- ABD olmadan NATO'nun önemi yok

Diğer yandan Trump, kendisi başkan olana kadar NATO'nun iyi durumda olmadığını savunarak, kendi döneminde üye ülkelerin ödemelerinin arttığını ve bunun ittifak için iyi olduğunu söyledi.

Trump, "NATO şu anda sağlam ve güçlü durumda ama bize adil davranmak zorundalar. Çünkü biz olmadan NATO'nun bir önemi yok." diye konuştu.