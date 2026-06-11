Trump, Truth Social hesabından şunları yazdı:

“İran İslam Cumhuriyeti’yle yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaşmış ve onaylanmış olması gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak, İran’a karşı bu akşam gerçekleştirilmesi planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal etmiş bulunuyorum.

Görüşmeler ve nihai hususlar, gerek temel çerçeve gerekse en ince ayrıntı bakımından; Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır.

Deniz ablukası, bu anlaşma/mutabakat nihayete erdirilene kadar tam yetkiyle ve yürürlükte kalmaya devam edecek. İmza töreninin zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır.”

ABD başkanı bugün “Çok geçmeden Hark Adası’nı ve diğer petrol altyapı tesislerini ele geçireceğiz. Tıpkı Venezuela’da olduğu gibi petrol ve doğalgaz piyasalarını tam kontrole alacağız” demişti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, bugün (11 Haziran) İran’ın 9 Haziran’da Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen bir ABD helikopterini düşürdüğünü belirtip “İran’a saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde” dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth dünkü (10 Haziran) saldırıların ardından bugün de İran’da başlıca tesislerin bombalanacağını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yeni saldırıların Türkiye saatiyle 00:15’te başladığını duyurdu. İran’ın saldırılarına karşı ‘meşru müdafaa’ hakkının kullanıldığını öne sürdü.

İkinci açıklamada 10 Haziran’da başlatılan saldırıların tamamlandığı belirtildi.

CENTCOM operasyonda İran genelindeki askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma tesislerinin hedef alındığını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan İsrailli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun ‘saldırılara müdahil olmadığını’ öne sürdü.

İran son saldırılara Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn’deki ’18 ABD hedefi’ni vurarak karşılık verdiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu vurulan bazı hedefleri şöyle açıkladı:

Kuveyt’teki Ali El Salim ve Ahmed El Cabir hava üsleri

Bahreyn’deki Şeyh İsa Hava Üssü

Ürdün’deki Muvaffak Salti Askeri Üssü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi ise “Kutsal Hürmüz Boğazı’nı güvensiz mi kılıyorsunuz? Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz! Bu, Allah’ın izniyle, Amerikalıların bölgedeki küstahlığına verilen cevaptır” dedi.

Kuveyt ordusu İran misillemeleri nedeniyle ülkede hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. Hava sahası da geçici olarak kapatıldı.

Sirenlerin çaldığı Bahreyn’de içişleri bakanlığı, halkı ‘güvenli bölgelere gitmeye’ çağırdı.

Ürdün ordusuysa İran’dan Zerka kentine fırlatılan 20 füzenin imha edildiğini duyurdu.

ABD ve İran, dün de (10 Haziran) birbirlerine karşılıklı saldırılar düzenlemişti.