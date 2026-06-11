CMA’nın açıklamasına göre Ryanair’in şart ve koşullarına göre 2-11 yaş arasındaki çocuklarla seyahat eden ailelerde en az bir ebeveynin çocuğuyla yan yana oturması gerekiyor.

Bu durum, Ryanair’in ‘zorunlu aile koltuğu’ diye adlandırdığı uygulama aracılığıyla sağlanıyor ve ebeveynin çocuğunun yanında yer alacak koltuğu garantiye alabilmesi için ücret ödemesi gerekiyor.

Diğer tüm yolcular içinse koltuk rezervasyonu isteğe bağlı yapılıyor.

Bu ücret gidiş ve dönüş uçuşlarında alınıyor ve tek yön için ortalama yaklaşık 8 sterlin (yaklaşık 493 lira) tutuyor.

CMA’nın bulgularına göre Ryanair söz konusu oturma düzeni uygulamasını Britanya çıkışlı rotalarının büyük bölümünde kullanıyor.

Soruşturma özellikle Ryanair’in sözleşme hükmünün tüketici hukuku kapsamında ‘haksız’ olup olmadığına odaklanacak.

CMA ayrıca Ryanair’in Britanya’dan uçan büyük hava yolları arasında bu ücreti uygulayan tek şirket olduğunu tespit etti.

Diğer hava yolları, bu koltukların rezervasyonunu ücretsiz tahsis ediyor.