Zülkadir, ABD’ye yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı.
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Bildirisinde Zülkadir, ABD hedeflerine gerçekleştirilen saldırılar hakkında, "Nokta atışlı saldırılar, Minab ile Lamerd'de yaşamını kaybeden masum çocukların kanının intikamı alınana ve düşman teslim olana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.
Zülkadir ayrıca, bölgede yükselen her duman kümesinin, ABD’ye ait askeri, güvenlik veya finans merkezinin hedef alındığı anlamına geldiğini söyledi.