Yetkililer, Michigan'ın Grand Haven bölgesindeki bir evde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu yangının ardından eve giren yetkililer, 6'sı çocuk olmak üzere 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Çocukların yaşlarının 5 ila 15 arasında değiştiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin bazılarında kurşun yaralarının olduğu bilgisini paylaştı.

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Yetkililer, evde yaşayan herkesin hayatını kaybetmiş olduğuna ve yangının "kasıtlı" çıkarıldığı ihtimalinin üzerinde durulduğuna işaret etti.