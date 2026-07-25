Yetkililer, Michigan'ın Grand Haven bölgesindeki bir evde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu yangının ardından eve giren yetkililer, 6'sı çocuk olmak üzere 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Çocukların yaşlarının 5 ila 15 arasında değiştiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin bazılarında kurşun yaralarının olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, evde yaşayan herkesin hayatını kaybetmiş olduğuna ve yangının "kasıtlı" çıkarıldığı ihtimalinin üzerinde durulduğuna işaret etti.