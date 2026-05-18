28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta 8 Nisan’da ateşkes sağlandı. Müzakere masasından bir sonuç çıkmaması nedeniyle önemli petrol ve doğalgaz geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı hala kapalı.

New York merkezli Fortune dergisine konuşan Trump, İran’ı ‘inatçı bir iş rakibi’ne benzetti ve şöyle konuştu:

“(İran tarafı) Sürekli bağırıp çağırıyorlar. Size bir şey söyleyebilirim. Bir anlaşma imzalamak için can atıyorlar.

Ama bir anlaşma yapıyorlar ve sonra size yaptığınız anlaşmayla hiçbir ilgisi olmayan bir belge gönderiyorlar. Ben de ‘Siz delirdiniz mi?’ diyorum.”